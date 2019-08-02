Готовится новый вариант плана по изменению делового климата

Минэкономики подготовило проект актуализации плана «Трансформация делового климата» (ТДК).

Поясним, план ТДК утвержден Распоряжением Правительства от 17.01.2019 № 20-р и направлен на улучшение инвестиционного климата по 12 направлениям.

В первоначальной версии плана содержится 130 пунктов, которыми предусмотрена разработка 33 федеральных законов, 38 актов Правительства, 21 ведомственного акта. В целях формирования электронного взаимодействия бизнеса и федеральных органов исполнительной власти план предусматривает формирование пяти электронных сервисов.

В новый проект МЭР включило новые разделы:

«Предпринимательская деятельность в сфере сельского хозяйства»;

«Экология»;

«Развитие предпринимательства в сфере туризма»;

«Защита прав и законных интересов».

Один из важнейших элементов новой версии плана — более подробная привязка KPI к соответствующим субрейтингам Doing Business, пишет «Коммерсантъ».

Одной из общих задач является вхождение России в топ-20 по этому рейтингу (сейчас — 23-е место).

Полностью переформатируется раздел, посвященный малому и среднему предпринимательству: если раньше он практически дублировал одноименный нацпроект, то теперь для него предлагаются собственные мероприятия. Среди них — перечисление субсидий на компенсацию расходов и затрат субъектов МСП напрямую на расчетный счет без казначейского сопровождения, а также разработка комплекса мер, направленных на снижение доли заблокированных счетов, принадлежащих субъектам МСП, в целом это очень детальный план «тысячи малых дел» для малого бизнеса.