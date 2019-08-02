Заклейте камеру на ноутбуке

Если вы не хотите стать жертвой киберпреступника, помимо того, что на вашем компьютере обязательно должен быть установлен антивирус и обновленное ПО, все-таки стоит заклеивать камеру и микрофон до востребования. Это увеличит ваши шансы на приватность и спокойствие — даже если к вам подключится хакер, он вас не увидит и не услышит.

Такую рекомендацию дает Роскачество, отмечая, что это вовсе не паранойя.

Сообщается, что шпионские программы способны не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве.

Все, что вам нужно для заклейки камеры, это кусок непрозрачного скотча или изоленты. Лучше использовать последнее, так как после снятия скотча останутся следы клея. К тому же сейчас пользуются спросом так называемые «шторки», которые крепятся на камеру ноутбука и удобно регулируются.

«Да, теоретически нас могут взломать и получить доступ к камере, но риски этого невелики: ущерб от вашего изображения незначительный. Были случаи, когда порно сайты снимали лица своих клиентов в момент просмотра и затем шантажировали их, требуя денег, иначе грозили эти видео опубликовать — пожалуй, это самый большой ущерб, который можно вспомнить. Для меня не держать камеру открытой — просто часть «цифровой гигиены», — комментирует Рустем Хайретдинов, вице-президент ГК InfoWatch.

Настоящую ценность представляет не то, как вы выглядите перед монитором, а то, что вы говорите — о чем беседуете с окружением. Именно эту информацию нужно беречь от посторонних ушей, заклеив микрофон ноутбука, отметили в Роскачестве.