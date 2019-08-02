Крупнейшие агрегаторы такси в России отчитались об убытках за 2018 год

Согласно данным финансовой отчетности по РСБУ, выручка ООО «Яндекс.Такси» в 2018 году выросла почти в три раза, до 26,74 млрд руб., выручка ООО «Геттакси Рус» увеличилась на 32%, до 4,75 млрд руб., выручка ООО «Сити-Мобил» выросла в 3,4 раза, до 1,068 млрд руб.

Как пишет РБК, указанные компании показали чистый убыток в прошлом году:

у «Яндекс.Такси» он снизился более чем в три раза и составил 1,685 млрд руб.;

у «Геттакси Рус» — на 8%, до 2,27 млрд руб.;

у «Сити-Мобил» — вырос более чем в сто раз, до 3,63 млрд руб.

Показатели ООО «Убер Текнолоджи» (Uber) продемонстрировали другую динамику. Выручка этой компании в прошлом году снизилась более чем в 3 раза, до 571 млн руб. Чистая прибыль «Убер Текнолоджи» снизилась в 5,5 раза, до 14,65 млн руб.