У каждого кредитного договора будет уникальный 38-значный код

Все кредиторы, передающие в бюро кредитных историй (БКИ) информацию по договорам с заемщиками, поручителями и принципалами, в ближайшие полтора года будут обязаны присваивать каждому договору уникальные идентификаторы перед тем, как сведения о них будут отправлены в БКИ.
Такая норма содержится в Федеральном законе от 01.05.2019 № 77-ФЗ.
Сегодня ЦБ опубликовал проект Указания о правилах формированиях этих кодов.
Уникальный идентификатор договора (УИД) содержит 38 символов и состоит из следующих частей:
1) Первой части УИД, формируемой источником формирования кредитных историй в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК
9834-8-2011и записывается в шестнадцатеричном представлении (36 символов).
2) Второй части УИД (2 символа), состоящей из разделителя «-» (дефис) и контрольного символа.
Банки не вправе повторно присваивать каким-либо сделкам ранее присвоенные УИД.