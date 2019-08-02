У каждого кредитного договора будет уникальный 38-значный код

Все кредиторы, передающие в бюро кредитных историй (БКИ) информацию по договорам с заемщиками, поручителями и принципалами, в ближайшие полтора года будут обязаны присваивать каждому договору уникальные идентификаторы перед тем, как сведения о них будут отправлены в БКИ.

Такая норма содержится в Федеральном законе от 01.05.2019 № 77-ФЗ.

Сегодня ЦБ опубликовал проект Указания о правилах формированиях этих кодов.

Уникальный идентификатор договора (УИД) содержит 38 символов и состоит из следующих частей: 1) Первой части УИД, формируемой источником формирования кредитных историй в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011 и записывается в шестнадцатеричном представлении (36 символов). 2) Второй части УИД (2 символа), состоящей из разделителя «-» (дефис) и контрольного символа.

Банки не вправе повторно присваивать каким-либо сделкам ранее присвоенные УИД.