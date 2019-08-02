Утверждены правила работы единой системы страхования жилья

Спустя год после принятия закона о единой автоматизированной системе страхования жилья правительство утвердило правила ее наполнения.

Заниматься этим будут Минфин, МЧС, МВД, Росреестр, власти регионов и Центробанк, следует из постановления правительства от 30 июля, с которым ознакомился РБК.

Закон о единой системе страхования жилья вступит в силу 4 августа. Она нужна для информационного обеспечения организации страхования жилых домов, квартир и других жилых помещений. Оператором системы станет Всероссийский союз страховщиков. Цель создания системы - повышение оперативности в работе по ликвидации последствий ЧС, принятию необходимых решений по восстановлению поврежденных жилых помещений, выплате финансовой помощи пострадавшим.

Как следует из постановления правительства, госорганы будут запрашивать необходимую информацию у ВСС, а тот — предоставлять ее в срок не позднее 15 дней. Среди таких сведений — перечень программ возмещения ущерба, участвующих в них страховщиков, сведения о договорах страхования жилья, размере страховой суммы и т.д. Минфин, в свою очередь, будет передавать ВСС данные о размере федеральной поддержки регионам на возмещение ущерба для жилья в связи с чрезвычайными ситуациями, МЧС — о самом факте ЧС, МВД и Росреестр — сведения о гражданах и их жилье, а Центробанк — о страховщиках.

Параллельно с запуском единой системы начинает действовать новый порядок страхования, при котором региональные власти смогут вводить собственные программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. Такой механизм уже действует в Москве: человек платит за страхование 1 кв. м жилья 22,44 руб. в год, ответственность страховщика при страховых случаях составляет 85%, а правительства Москвы — 15%. Теперь «общий котел» создается во всех регионах: независимо от места проживания человек сможет рассчитывать на выплату в случае ущерба своему имуществу.

Условия страхования будут утверждаться региональными программами, которые пока не приняты. При наступлении страхового случая в результате чрезвычайной ситуации убытки гражданам будут возмещать страховые компании и региональный бюджет.