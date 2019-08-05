ЦРПТ будет продавать коды маркировки за 50 копеек плюс НДС

На федеральном портале опубликована типовая форма договора взимания платы за предоставление кодов маркировки.

Речь идет о маркировке лекарств.

Напомним, маркировка станет обязательной с 1 октября 2019 года для препаратов из перечня высокозатратных нозологий, а с 1 января 2020 года для всех лекарств.

Как зафиксировано в проекте договора, размер платы за оказание услуг по предоставлению кодов маркировки составляет 50 копеек за 1 код, без учета НДС. НДС в размере, предусмотренном налоговым законодательством РФ, уплачивается сверх стоимости одного кода маркировки.

Таким образом один код на лекарства будет стоить 60 копеек.

При этом «Оператор-ЦРПТ» не будет взимать плату за коды для лекарственных препаратов, включенных в утвержденный Правительством РФ перечень ЖНВЛП, предельная отпускная цена производителя которых не превышает 20 рублей.

Оплата услуг по предоставлению кодов маркировки будет осуществляться посредством перечисления участником авансовых платежей на расчётный счет ЦРПТ.

По окончании каждого месяцев «Оператор-ЦРПТ» будет выдавать участникам маркировки универсальный передаточный документ и акт сверки в электронном виде.

Бумажные документы будут выдаваться лишь в исключительных случаях.