Работодателям рекомендуют иметь офисных врачей

Власти обсуждают предложения по сохранению и укреплению здоровья работников на производстве, которые будут способствовать устранению факторов, негативно влияющих на состояние здоровья работников, исключать возникновение запущенных форм профзаболеваний.

В ближайшее время в Правительство должны быть представлены предложения по возможным мерам стимулирования работодателей, чтобы они вводили в свою структуру подразделения, оказывающие медпомощь работникам.

Планируется, что затраты работодателей на эти цели будут компенсироваться за счет средств ФСС.

На заседании в Правительстве прозвучали предложения по организации в компаниях здравпунктов или введению в штат медицинских работников (цехового/офисного врача).

Выполнять это поручение будут Минтруд, Минздрав, ФСС, ФОМС, ФНПР, Роспотребнадзор, РСПП.

Протокол заседания, на котором обсуждались эти вопросы, опубликовала ФНПР.