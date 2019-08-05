Какие кассовые документы должны выдавать турагентства

После 01.07.2019 все изготавливаемые БСО должны соответствовать Федеральному закону № 54-ФЗ, то есть формироваться ККТ.

Об этом, в частности, напоминает ФНС в письме от 13.06.2019 № ЕД-4-20/11437@).

Также в случае, указанном в п. 5.8 ст. 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ, на «старые» БСО может наноситься QR-код, сформированный ККТ.

Следовательно, при оказании туристических услуг у субъектов предпринимательской деятельности существует четыре варианта выдачи документов, подтверждающих факт оказания услуги, а именно:

выдавать «новые» БСО или кассовые чеки;

выдавать БСО, соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ № 359 («старые», типографские БСО), при условии одновременной выдачи кассового чека;

выдавать БСО, соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ № 359 («старые» БСО), при условии одновременной выдачи «новых» БСО, соответствующих Федеральному закону № 54-ФЗ;

выдавать БСО, соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ № 359 («старые» БСО) с нанесением на БСО QR-кода, сформированного ККТ.

Выдача именно БСО обусловлена возможностью воспользоваться освобождением от НДС, предусмотренного пп. 18 п. 3 ст. 149 НК, согласно которому не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) на территории РФ услуги санаторно-курортных, оздоровительных организаций и организаций отдыха, организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе детских оздоровительных лагерей, расположенных на территории РФ, оформленные путевками или курсовками, являющимися бланками строгой отчетности.

По общему правилу БСО должны соответствовать законодательству на дату их оформления.

По причине того, что «Туристическая путевка» уже не соответствует требованиям действующего законодательства, ее возможно использовать (вместе с кассовым чеком или «новым» БСО) до соответствующих разъяснений Минфина или ФНС.

Кроме того, возможно воспользоваться (по аналогии) разъяснениями ФНС, изложенными в письме от 20.06.2019 № СД-4-3/11865@, согласно которым возможность освобождения от уплаты НДС сохраняется при использовании «старых» БСО с соблюдением требований Федерального закона № 54-ФЗ, в части выдачи кассового чека или нового БСО, или печати QR-кода на «старом» БСО.

Такие разъяснения были даны представителем УФНС по Тверской области на семинаре в аппарате регионального бизнес-омбудсмена.