А вы заклеили камеру на своем ноутбуке?

Если судить об ЕС по соотечественникам-эмигрантам, то опять же следует обращать внимание на то, к...
А в чем именно я необъективна? В том, что мне не нравится наша вороватая власть и семейки, типа Р...
И давно ли Канада входит в ЕС? ))
"Господь, жги" (с)Лайкнули Лот и одна из его дочерей?Нужно, чтобы ещё одна дочь лайкнула и тогда ...
??«Если бы Россия в 1918 году осталась организованным государством, все дунайские страны были бы ...
Вы фактов-то никаких исторических не привели )) Одни домыслы. Про воров вы сами все написали, себ...
Только после закрытия ИП возникает НДФЛ 13%...
Кто-то из форумчан писал - я уже не помню, в этой ли теме, или в какой-то из "смежных". Печать на...
А, для этих можно, да. Но нет обязанности выдавать именно БСО. А приходник должен содержать все о...
Заклеивать и камеру на телевизоре нужно. Купили смарт ТВ от самсунг с камерой, датчиком движения ...
Есть виды деятельности, при которых обязательно БСО. Например, ж/д билеты...
Рядовым налоговикам в инспекции и не надо видеть чеки или обороты по кассе. Обработку и выявление...
Право не применять ККТ при услугах есть только у ИП без наемных работников. При этом они не обяза...
эм..... простите, но Вы сам(а) себе немножко противоречите. Вот это не Вы писали??А я вот помню ...
Чтобы дать заработать определённой группе граждан, которые их производят, поставляют и обслуживаю...
Да не кремлебот он. Похоже, просто ТВ пересмотрел((( Вы другие его комменты почитайте, прямо цит...
Против "рыбок" плохо помогают.))
Объёмы не те... там как минимум костюмы из фольги.
Вот кстати ездовые собаки очень любят катать в упряжках. Они это делают с огромным удовольствием ...
Из недавнего в СМИ:Вот бухгалтеру и приходится все время творчески подходить и включать эмпатию. ...
Не соглашусь. Точнее, не совсем соглашусь. Надо просто сделать работающей 245-ю статью. Чем плох...
Всё чудесатее и чудесатее))"Горбач" сам пришел, или был чьей-то креатурой? "Боря алкоголик" проти...
Знаете, в чём беда?? Я уже несколько раз в разных местах писала. *Пока что* налоговики НЕ ВИДЯТ ...
Ну так не я назвал его госорганом... Уж расскажите плз. Добровольная сертификация - это не полном...
Всем доброе утро! В июне получила ПЯТЬ Решений о блокировке счета и ни одного Требования, где нап...
Знаю :) В рай :))))) нам же сказал сами-знаете-кто. А куда деваться? когда являешься практическ...
Вопрос терминологии. Кого считать бухгалтером: того, кто занимает должность "бухгалтер" (сюда же ...
В первую очередь, чтобы упростить администрирование. Сейчас с ведением касс и расширением безнали...
значит при оказании услуг, при отсутствии наемных лиц, можно не применять ккт до 2021, но обязаны...
Мерси, конечно, за комплиман... но Вы, если я правильно понимаю, не в Москве живёте? Так доверьте...
А Дубаи, Сингапур, Баку видели?
Не, тут так просто не отделаешься... Надо писать "Пива нет вааще!"...
Вот как раз это стоило бы запретить
Интересно, к кому работники обращаются, когда бухгалтерия на аутсорсе....
Так кто же Вам мешает сделать ее лучше! Начните с себя, а то кроме криков и обвинений, других дей...