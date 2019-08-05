Клерк.Ру

А вы заклеили камеру на своем ноутбуке?

На днях Роскачество опубликовало рекомендации заклеивать камеры на ноутбуках и прочих гаджетах, чтобы хакеры не могли следить за вами.

Для заклейки камеры можно использовать изоленту или скотч, или купить специальную шторку.

А вы предпринимаете такие меры безопасности?

Приглашаем вас принять участие в опросе.

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