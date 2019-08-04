СК возбудил уголовное дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией

Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании порядка миллиарда рублей в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального.

По версии следствия, с 2016 по 2018 годы «лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации „Фонд борьбы с коррупцией“ (ФБК), включая сотрудников фонда», получили деньги от третьих лиц. Эти деньги, как утверждается, были приобретены преступным путем.

Затем деньги зачислили на счета ФБК, «завершив тем самым совместные преступные действия по их легализации», утверждает СК.

Кто проходит подозреваемым по этому уголовному делу, не сообщается.