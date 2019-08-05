Сбербанк запустил сервис QR-платежей для оплаты покупок

Сбербанк с 5 августа запускает сервис по оплате покупок в магазинах с помощью QR-кода вместо карты через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».

До конца лета услуга должна стать доступна во всех регионах России, рассказали РБК в пресс-службе банка. С 1 июля сервис предоставлялся только в Краснодарском крае, сейчас его распространение на всю страну начнется с подключения торговых точек в Санкт-Петербурге.

Для того чтобы оплатить покупку, клиент Сбербанка с помощью приложения сможет отсканировать размещенный на кассе QR-код, а кассиры, в свою очередь, будут видеть информацию о покупке в мобильном приложении для юридических лиц «Сбербанк Бизнес Онлайн». Позже к сервису «Плати QR» могут получить доступ клиенты других банков, указали в Сбербанке.

Новый сервис будет доступен как крупным, так и небольшим торговым предприятиям. По мнению Сбербанка, особо востребованы QR-коды будут у микро- и малого бизнеса, где нет традиционного эквайринга. Это рынки, магазины у дома, такси, салоны красоты, услуги по ремонту и т.д.

Тарифы по QR-кодам для торговли будут ниже, чем по картам. В системе Сбербанка тарифы для продавцов за пользование сервисом составят от 0,6 до 1,5% от суммы платежа и будут зависеть от сферы бизнеса. Самый низкий тариф предусмотрен для социальной сферы. За платежи по картам бизнес платит банкам в среднем 1,5–2,5%. Клиенты же будут получать бонусы «Спасибо» при оплате картой, как и при обычном эквайринге.

Следует отметить, что тарифы Сбербанка по QR-кодам выше, чем планирует установить ЦБ в своей Системе быстрых платежей (СБП) — 0,4% для супермаркетов, магазинов продуктов, бытовой техники и одежды, а по другим категориям — в диапазоне от 0,2 до 0,7%. Однако с запуском сервиса Сбербанк ЦБ опередил — начало работы СБП запланировано на сентябрь.