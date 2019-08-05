Нас ждет рецессия. Скоро

Эксперты Института экономики роста им. Столыпина, набсовет которого возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов, пришли к выводу, что техническая рецессия в нашей экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как прогнозировало Минэкономразвития.

Росстат по итогам 1 квартала 2019 года оценил рост экономики в 0,5 % год к году. Однако эксперты института предполагают, что рост обусловлен исключительно успехами крупных предприятий и госсектора, в то время как анализ реестра субъектов МСП свидетельствует о снижении экономической активности, передает РБК.

Рецессия в России уже началась, уверен доцент РАНХиГС Олег Филиппов. «Это полугодие — по ряду отраслей это четко видно — самое худшее с кризиса 1998 года, — заявил он. — Граждане становятся все больше неплатежеспособны. Количество сделок по распродаже предприятий малого и среднего бизнеса их владельцами в этом году превысило результат за последние восемь-девять лет».