Клерк.Ру

Что россияне думают про советскую и современную власть

Советская власть была близкой к народу, считают большинство участников опроса, проведенного Левада-центром.

Так ответили 29 % респондентов. Еще 25 % опрошенных считают власть времен СССР сильной и прочной, 22 % — справедливой.

Всего позитивных отзывов о власти советских времен — 54 %.

Что касается мнений относительно действующей власти, то положительно о ней отозвались 32 %.

Большинство опрошенных считают нынешнюю власть криминальной и коррумпированной (41 %), чужой и далекой от народа (31 %), бюрократичной (24 %).

 

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