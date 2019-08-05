Что россияне думают про советскую и современную власть

Советская власть была близкой к народу, считают большинство участников опроса, проведенного Левада-центром.
Так ответили 29 % респондентов. Еще 25 % опрошенных считают власть времен СССР сильной и прочной, 22 % — справедливой.
Всего позитивных отзывов о власти советских времен — 54 %.
Что касается мнений относительно действующей власти, то положительно о ней отозвались 32 %.
Большинство опрошенных считают нынешнюю власть криминальной и коррумпированной (41 %), чужой и далекой от народа (31 %), бюрократичной (24 %).