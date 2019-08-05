Работодателей обяжут информировать сотрудников о праве выбора зарплатного банка

В обязанность работодателей могут вменить оповещение своих сотрудников о возможности выбрать зарплатны банк.

Соответствующую инициативу поддерживают ФАС и ЦБ. Предполагается, что поправки в ТК будут рассмотрены на осенней сессии Госдумы, пишут «Известия».

ФАС считает, что эта мера способна позитивно повлиять на конкуренцию в финансовом секторе и снизить риски давления на подчиненных со стороны работодателей.

Инициативу можно реализовать в форме электронной анкеты, где сотруднику будет предложено выбрать банк из перечня, считает председатель комитета Госдумы по финрынкам Анатолий Аксаков. Технологической основой для перевода денег может служить система быстрых платежей (СБП).

Как поясняют банковские специалисты, если зарплаты начнут перечислять через СБП, вместо системы зарплатного банка будет использоваться единый для всех интерфейс от ЦБ. Специалист бухгалтерии даже не узнает, в какой банк уходят деньги. Ему будут доступны лишь имя и номер телефона сотрудника.

Таким образом функционал СБП гарантирует гражданину конфиденциальность, чтобы избежать давления со стороны работодателя. При этом новая система позволяет минимизировать расходы компании. Даже если сотрудники выбрали десять разных банков, перевод осуществляется одним платежом в НСПК.