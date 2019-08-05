Facebook добавит себя в названия Instagram и WhatsApp

Facebook решил обозначить свой контроль над популярными сервисами Instagram и WhatsApp, добавив в них упоминание своего бренда, узнал The Information. В каждом приложении компания намерена упомянуть, что оно «от Facebook».

Изменения уже заметны в приложении Instagram для устройств Apple и на платформе Android для России. На странице входа и в разделе с настройками в приложениях теперь указано «Instagram от Facebook», пишет Forbs.

«Мы хотим более четко обозначить, какие сервисы и продукты являются частью Facebook», — прокомментировал The Information изменения официальный представитель компании. Других пояснений он изданию не дал.

Упоминаний бренда Facebook в WhatsApp на момент публикации материала найти не удалось.

Bloomberg назвал решение Facebook отдельно обозначить себя в сервисах «противоречивым». Агентство отмечает, что оба приложения создавались вне Facebook, обладают иной корпоративной культурой и растут в том числе за счет собственной идентичности. Определенный уровень независимости от Facebook помогал сервисам расти, соглашается The Verge: пока молодая аудитория Facebook снижалась, популярность Instagram и WhatsApp только увеличивалась. Издание напоминает, что в сентябре 2018 года Instagram покинули его основатели, вместо которых Facebook назначил своих представителей. The Information пишет, что обособленность Instagram и WhatsApp от Facebook помогла им избежать связей с рядом скандалов с утечкой данных, которые сопровождали материнскую компанию