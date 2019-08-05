Выпуски «народных» облигаций станут беспрерывными. Сможет ли это привлечь граждан?

Выпуск модифицированных «народных» облигаций (ОФЗ-н) этой осенью будет осуществлен в новом формате. Планируется, что инструмент станет доступен для покупки в любой момент, а не с перерывами между выпусками.

Возможность приобретения ОФЗ-н на постоянной основе позволит банкам-агентам более системно подойти к их предложению, пишут «Известия». Что в конечном итоге должно привести к повышению спроса, считают представители кредитных организаций.

Сейчас между выпусками существует большой перерыв. Например, продажа третьего даже с учетом продления закончилась в конце марта. Очередной планируется лишь на конец III квартала.

ОФЗ-н — специальный инструмент для населения, который имеет нерыночный характер и выпускается с 2017 года. Приобрести «народные» облигации и продать их можно было через Сбербанк и ВТБ, а с этого года к ним присоединяются также Промсвязьбанк и Почта Банк.

Минфин неоднократно декларировал, что главная цель «народных» облигаций — не занять у населения, а повысить финграмотность, воспитать культуру сохранения и инвестирования средств. В прошлом году премьер-министр Дмитрий Медведев поручил довести выпуск таких бумаг до 100 млрд рублей в год.

Пока за исключением первого выпуска Минфину не удалось разместить весь объем заявленной эмиссии. Вне спроса осталось более 10 млрд рублей.

Эксперты считают, что для большего распространения «народных» облигаций планируемых изменений недостаточно. В частности, против ОФЗ играет то, что «народные» облигации нельзя продать и купить на вторичном рынке. Кроме того, с разницы между ценой покупки и погашения придется уплатить НДФЛ.