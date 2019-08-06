Программа налоговой рассылает десятки давно исполненных решений и требований

Бухгалтеры продолжают делиться с коллегами удивительными документами, которые им присылают налоговики.

В последние дни вообще складывается впечатление, что где-то в программе налоговой открылся таинственный шлюз и из него посыпались старые требования и решения, причем во множественном числе.

«На той неделе ВОСЕМЬ Решений и опять ни одного Требования. Дозвониться невозможно. Причем Решения на одну сумму, только подписи разные. Такое впечатление, что налоговая на мне тренируется, как на кошках», — пишет в комментариях на сайте Лидия Анатольевна.

Её слова подтверждает stalk:

«Мне валятся второй рабочий день решения и требования десятками. Причем даты решений и требований начинаются с апреля. По одному ИП на сумму в 5.11 рублей по требованию от октября 2018 года прилетело штук 20 решений от одной даты с разными номерами. Это при том, что эту сумму в пять рублей налоговая уже снимала со счета, потом вернула, потом опять сняла...»

Но вне конкуренции оказалась ИФНС № 2 Рязани,приславшая налогоплательщику вот такое сообщение: