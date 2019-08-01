Ссылаясь на нюансы своей программы, налоговики отказываются снять незаконную блокировку счета

Со времени внедрения в эксплуатацию программы АИС Налог-3 с какими только проявлениями ее странностей не сталкивались бухгалтеры.

Очередную историю своих хождений по замкнутому кругу и поиску здравого смысла рассказала сегодня участница группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке.

Предпринимателю, зарегистрированному в декабре 2018, заблокировали счет за несдачу декларации по УСН за 2018 год. Между тем на основании ст. 55 НК он не должен ее сдавать и налоговики с этим утверждением согласны.

Но вот, увы, сделать налоговые инспекторы ничего не могут. Как пояснили бухгалтеру в ИФНС, в программе заложен определенный алгоритм разблокировки счета и пока ИП не сдаст совершенно ненужную декларацию, счет не разблокируют.

«Получается, что нормы НК для этой программы — не указ?», — возмущается бухгалтер.