Почему уведомление об освобождении от НДС можно подать позже установленного срока

Налогоплательщикам, которые были освобождены от исчисления и уплаты НДС в предыдущие налоговые периоды, не может быть отказано в этом праве из-за непредставления уведомления и документов в установленный срок. К такому выводу пришла ФНС России по результатам рассмотрения жалобы.

В рамках выездной проверки налоговый орган обнаружил, что налогоплательщик необоснованно применял специальный налоговый режим - единый налог на вмененный доход - для оптовой торговли. Поэтому инспекция доначислила ему НДС и пени.

Получив решение по проверке, предприниматель направил в налоговый орган письменное уведомление об освобождении от исчисления и уплаты НДС в связи с тем, что его доход за последние три месяца был менее 2 млн рублей. Инспекция отказала ему в применении такого освобождения. Она указала, что налогоплательщик подал уведомление уже после завершения проверки.

Предприниматель не согласился с позицией налогового органа и подал жалобу в ФНС России. Он сослался на то, что не мог воспользоваться правом на освобождение от обязанностей по уплате НДС, установленным статьей 145 НК РФ, так как правомерно применял специальный налоговый режим, который не предусматривает уплату НДС.

ФНС России удовлетворила требование налогоплательщика. Она указала, что организации и ИП, освобожденные от исчисления и уплаты НДС (п. 3 ст. 145 НК РФ), должны представить в налоговый орган по месту учета письменное уведомление и документы, подтверждающие, что объем полученной ими выручки не превышает предельный размер, установленный п. 1 ст. 145 НК РФ.

ФНС России также обратила внимание, что налогоплательщик лишь информирует инспекцию о своем намерении использовать это право, а последствия нарушения срока представления уведомления норма не определяет. Следовательно, лицам, которые фактически были освобождены от исчисления и уплаты НДС в соответствующих налоговых периодах, не может быть отказано в праве на такое освобождение из-за непредставления уведомления и документов в установленный срок. Это согласуется с позицией Высшего арбитражного суда РФ, изложенной в постановлении Пленума от 30.05.2014 № 33.