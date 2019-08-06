ФАС признала незаконным ограничение «Почтой России» оплаты уведомлений марками

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала «Почту России» нарушившей антимонопольное законодательство из-за ограничения возможности оплаты пересылки уведомлений марками.

С января 2019 года «Почта России» ограничила расчеты за пересылку уведомлений о вручении внутренних регистрируемых почтовых отправлений только денежными средствами, исключив возможность оплаты марками. ФАС выдала предприятию предупреждение, согласно которому «Почта России» должна была исключить из своего приказа абзац, которым введено ограничение, а также признать недействующим приказ, которым устанавливается переходный период по способу оплаты уведомлений о вручении внутренних регистрируемых почтовых отправлений.

Как поясняли ТАСС в «Почте России», отправка уведомлений о вручении заказного письма — это дополнительная услуга, которая не относится к универсальным услугам почтовой связи, а порядок ее предоставления определяется «Почтой России» самостоятельно.

В мае ФАС возбудила дело в отношении «Почты России» из-за неисполнения предупреждения и 5 августа признала в действиях почтового ведомства нарушение закона «О защите конкуренции». ФГУП «Почта России» будет выдано предписание о восстановлении положения, существовавшего до нарушения антимонопольного законодательства.