Как вести раздельный учет входного НДС при реализациях сырьевых товаров по ставке 0 %

Согласно пункту 3 статьи 172 НК установлен особый порядок принятия к вычету НДС в отношении сырьевых товаров, облагаемых НДС по ставке 0 %, согласно которому вычет НДС по приобретенным товарам (работам, услугам, имущественным правам) производится на момент определения налоговой базы, установленный статьей 167 НК.

Таким образом, для определения сумм НДС, относящихся к операциям по реализации сырьевых товаров, облагаемых НДС по ставке 0 %, налогоплательщику необходимо вести раздельный учет предъявленных сумм НДС по товарам (работам, услугам), использованным при реализации сырьевых товаров, облагаемых НДС по ставкам 0 и 20 %.

При этом порядок ведения раздельного учета в указанном случае главой 21 НК не установлен. В связи с этим налогоплательщик должен самостоятельно определить порядок раздельного учета предъявленных сумм НДС, отразив его в приказе об учетной политике.

Так, в целях ведения раздельного учета сумм НДС по приобретенным товарам (работам, услугам, имущественным правам), используемым как для операций, подлежащих налогообложению по ставке НДС 20 %, так и для операций, облагаемых по ставке НДС 0 %, налогоплательщик может использовать такие показатели, как стоимость товаров (работ, услуг, имущественных прав), реализуемых за соответствующий налоговый период, фактические расходы на производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг) или иные показатели, выбранные налогоплательщиком с учетом особенностей его деятельности.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-08/53071 от 17.07.2019.