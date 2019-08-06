Продавцам на рынке больше не нужны карточки

При продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) на рынке продавцы должны иметь в наличии договор о предоставлении торгового места или его копию и документ, удостоверяющий личность.

При необходимости их следует предъявить по требованию сотрудников полиции, контрольных и надзорных органов, а также сотрудников управляющей рынком компании.

Соответствующая норма введена Федеральным законом от 02.08.2019 № 302-ФЗ.

Кроме того, упраздняется обязанность продавцов на рынке иметь личную нагрудную карточку с указанием ФИО, а также карточку продавца.