Сбербанк запустит музыкальный стриминговый сервис

Сбербанк планирует запустить музыкальный стриминговый сервис в партнерстве с уже существующим игроком, узнали «Ведомости».

Источники газеты утверждают, что госбанк уже договорился о сотрудничестве с музыкальным сервисом Zvooq. По их словам, банк будет сотрудничать с компанией по модели white label, т. е. сервис предоставит юридическую и техническую поддержку, а также свою библиотеку, но развивать стриминг Сбербанк будет под брендом, который выберет сам.

Музыкальные стриминговые сервисы набирают популярность, так как предлагают альтернативу бесплатной музыке в низком качестве. В апреле 2019 г. сервис Spotify отчитался, что число его платных подписчиков превысило 100 млн человек, еще в 2017 г. их было вдвое меньше. Подписку на Apple Music оплатило 55 млн человек, писала The Wall Street Journal. В России же музыкальные сервисы пока только набирают аудиторию.

Сбербанк давно присматривается к рынку стриминговых сервисов, говорит знакомый менеджеров банка. Сейчас госбанк сконцентрирован на построении экосистемы, предоставляющей как можно больше услуг клиенту, – это один из приоритетов его стратегии до 2020 г. К экосистеме Сбербанка относятся такие бизнесы, как SberCloud (облако), Docdoc (электронная система здравоохранения), Yandex Money (финансовые технологии) и Yandex Market (электронная коммерция). Также в нее входят «Домклик» (жилье), «Диалоги» (мессенджер), SberMarketing, видеосервис Okko и «Деловая среда» (профессиональные сервисы) и другие бизнесы.