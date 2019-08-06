Структура ФСБ сможет инициировать блокировку сайтов

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ вошел в число так называемых компетентных организаций Координационного центра доменов .ru/.рф (КЦ РФ), где будет отвечать за борьбу с ресурсами—источниками кибератак.

Фактически это позволит ему блокировать сайты быстрее, чем через суд и Роскомнадзор, пишет «Коммерсантъ».

НКЦКИ будет заниматься выявлением фишинговых ресурсов, источников вредоносного ПО, отслеживанием активности бот-сетей и других атак с использованием российских национальных доменов.

Эксперты отмечают, что расширения полномочий НКЦКИ положительно скажется на эффективности борьбы с сайтами-нарушителями.