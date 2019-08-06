В салонах связи Tele2 будут продавать товары с AliExpress

У интернет-гипермаркета AliExpress появится первый партнер в России, который будет продавать товары офлайн. Им станет Tele2.

Первые 30 витрин китайского интернет-гипермаркета открылись в 30 в салонах связи Tele2 в Москве, Челябинске, Екатеринбурге и Казани, пишут «Известия».

Покупатели могут тут же заказать понравившийся гаджет, просканировав присвоенный ему QR-код.

По словам экспертов, такой формат продаж будет интересен тем потребителям, которые по тем или иным причинам не делают покупки в интернет-магазинах.