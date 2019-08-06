Компании, отправляющие груз своим покупателям, штрафуют на огромные суммы

Согласно ч. 10 ст.12.21.1 КоАП за превышение допустимой нагрузки на ось транспортного средства юрлицами или ИП, осуществившими погрузку груза в транспортное средство, влечет наложение административного штрафа:

на ИП в размере от 80 до 100 тысяч рублей ;

; на юрлиц — от 250 до 400 тысяч рублей.

О несправедливой практике применения этой нормы рассказал посетитель нашего форума в теме « Суд & Ространснадзор — многолетний опыт успешной кооперации ».

Юрист сетует, что нынешний КоАП — это не только и не столько нормативный акт, сколько кормушка, с помощью которой можно пополнять как личный карман, так и бюджет.

Он обратил внимание, что по вышеназванной статье КоАП штрафуют грузотправителей. Между тем зачастую грузоотправители не заключают договора перевозки груза (это делают грузополучатели), водители и автомобили также не принадлежат грузоотправителям следовательно, они не имеют возможности контроля за движением перевозчика, погрузкой иных грузов в транспортное средство, смещением груза после получения товара у Общества (в пути следования).

Кроме того, ни административные органы, ни суды при рассмотрении жалоб грузоотправителей на постановления по ч. 10 ст.12.21.1 КоАП не учитывают, что:

при отгрузке товара путем самовывоза право собственности на товар переходит к покупателю в момент его передачи на складе Поставщика и дальнейшая судьба товара поставщика не касается (п.1. ст. 223 ГК).

осмотр кузова транспортного средства на предмет отсутствия или наличия иного груза, кроме указанного в накладной, должностным лицом надзорного органа никогда не производится;

согласно п. 23.2 ПДД «Перед началом и во время движения водитель обязан контролировать размещение, крепление и состояние груза во избежание его падения, создания помех для движения». С момента погрузки и до момента проведения весового контроля зачастую проходит более 2-х суток. Административным органом в ходе проведения административного расследования не истребуется информация о весе транспортного средства в пунктах дорожного контроля по маршруту движения транспортного средства, а ведь нельзя исключать, что в процессе движения на одном из участков трассы было допущено резкое торможение, что и повлекло смещение груза. Также административным органом в ходе административного расследования, как правило, не исследуется версия о том, что превышение допустимых осевых нагрузок произошло вследствие приобретения водителем дополнительного топлива, либо дозагрузки иным товаром.