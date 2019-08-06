Данные о клиентах банков из топ-20 продают в Telegram

Клиентские базы данных половины банков из топ-20 можно купить на черном рынке — в DarkNet и telegram-каналах

За год они подорожали втрое — с 20 до 70 рублей за одну запись, следует из отчета компании по борьбе с инсайдерскими утечками DeviceLock, с которым ознакомились «Известия».

Купить можно не только личную информацию (ФИО, номера мобильного и домашнего телефонов, паспортные данные, дата и место рождения), но и банковскую — остаток на счету, дата последней операции, в некоторых случаях — информация об офисе банка, где она проводилась.

Именно эти данные могут использоваться для телефонных атак на клиентов банков, когда мошенники пытаются получить у жертв SMS-код подтверждения перевода средств или смены пароля в интернет-банке с помощью социальной инженерии, пояснил он. Чем больше мошенник знает о клиенте, тем ему проще вызвать доверие и вынудить жертву раскрыть недостающие данные.

Самый распространенный источник сливов — это инсайдеры, от администраторов до руководителей IT-блока и бизнес-подразделений, обладающих легитимным доступом к персональным данным.

В из всех банков, входящих в топ-20, на вопрос «Известий», были ли у них утечки информации о клиентах за последние два месяца, ответили только Ак Барс Банк и ВТБ. В первом сообщили, что за это время сливы не зафиксированы и обращений о случаях мошенничества с использованием конфиденциальных данных не поступало. В ВТБ также сказали, что в последние несколько месяцев утечек не было

Стоимость персональных данных действительно выросла, говорят эксперты. В первую очередь — из-за повышения спроса, причем не только со стороны мошенников, но и легальных компаний, собирающих таким образом базу для холодных или таргетированных продаж своих услуг клиентам.

Банки работают над повышением безопасности, но и гражданам стоит побеспокоиться о себе. Например, если звонят с неизвестного номера и представляются сотрудником банка, клиенту лучше перезвонить по официальному телефону на сайте кредитной организации или самому прийти в банк, рассказал он. По рекомендации эксперта, при общении с предполагаемым сотрудником банка нужно минимизировать выдаваемую информацию: не называть CVV-код, написанный на обратной стороне пластиковой карты, а также пароли из SMS-сообщений о подтверждении операций — эта информация нужна для самого пользователя, а не для банковского служащего.