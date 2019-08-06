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Сколько россиян работает по профессии

Более половины опрошенных россиян — около 57% — работает по профессии или смежной специальности.

Об этом говорится в июльском «Мониторинге экономической ситуации в России», подготовленном экспертами Института Гайдара, РАНХиГС и Минэкономразвития. С документом ознакомился ТАСС.

Также, по данным исследования, 11% респондентов имеют образование высокого качества.

«Еще 34% имеют образование, качество которого можно оценить «выше среднего». «Таким образом, с точки зрения возможностей, которые дает хорошее образование, более 40% населения вполне конкурентны на рынке труда», — отмечается в исследовании.

Однако более половины респондентов имеют образование среднего или низкого качества, которое вынуждает их обладателей выбирать на рынке труда такие специальности, которые не требуют особых компетенций.

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