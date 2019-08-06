ФНС заведет еще один реестр малого и среднего бизнеса

Irina_Vis Будем устраивать "мёртвые души" на полный рабочий день, а по факту нелегально останутся работать ... Россиянам запретят подрабатывать?

RURU GURU TAX С вами тоже весело :) Рад что работаете не на дядю. Тогда чем вам офис московский так приелся? За... ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

id84706158 ...вот только замочить могут однажды и вас ))...все поступки рано или поздно возвращаются )...и х... Зачем государству предприниматели?

id84706158 хе хе ))....конкурента замочить ))...ёмкое выраженьице )....это вам батенька в лихие 90 ые возвра... Зачем государству предприниматели?

successful раз у них хорошая закалка, значит все уже наперед должны просчитать, а вы тут реально хотите кого... Взгляд на справедливость с другой стороны или кто заплатит за беспорядки?

SBIS_MO Недавно посмотрели что должно быть у ИП, если есть кадры. 49 пунктов!!Не проще разделись бизнес н... Зачем государству предприниматели?

Natalya_Bezobrazova Я думаю, против этой, прости господи, антинародной инициативы, бредовой и бестолковой, народ точн... Россиянам запретят подрабатывать?

SBIS_MO Как-то слишком лирично. Что-то осветили, что-то нет. Надо жёстче и понятней. Не берите официально... Зачем государству предприниматели?

Первоклассникс Всегда работа была один кайф! Потому что всегда с 1976 по сей день работал на себя! ... У большинства россиян работа – сплошной стресс

Бабловед Ну да, принцип понятен, торгаш дальше своей мошны не видит. И свою мошну он привык защищать не ку... Взгляд на справедливость с другой стороны или кто заплатит за беспорядки?

SBIS_MO Встречное предложение- сократить ГДуму процентов на 80. Авось И таких предложений меньше будет.На... Россиянам запретят подрабатывать?

mityai Хмм, вот уж непростой выбор. Стоять 10 лет в очереди за бесплатным жильем, будучи обеспеченным ра... Что россияне думают про советскую и современную власть

Первоклассникс Ребята, хоть в сэсээри было более менее нормально у меня с 1976-1991, тогда мы молодыми были. Да,... Что россияне думают про советскую и современную власть

Белочка Тилли Я стесняюсь спросить... Депутат этот пробовал на среднюю зарплату прожить?... Россиянам запретят подрабатывать?

РюмкаБезысходности А вы как-то забыли перевести стрелки и выдать порцию сарказма. Прям на себя не похожи. Не заболел... ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

Первоклассникс Хотел как все нормальные люди в бывшей сэсэерии сходить к неврологу в свою поликлинку по месту жи... Что россияне думают про советскую и современную власть

РюмкаБезысходности Нет, нет, что вы. Там все сыты, довольны, живут в частных коттеджах, кушают икру ложками и колбас... ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

Бабловед Ага, а если бы путин не воровал, то не было бы митингов.... Ещё раз повторяю - власть на пустом м... Взгляд на справедливость с другой стороны или кто заплатит за беспорядки?

petersmirnov Каким образом они измеряют качество этого самого образования? По университету? Есть какой-то спис... Сколько россиян работает по профессии

petersmirnov Этот закон как сериал - всегда интересно, в какую сторону его уведет в следующей серии... Еще больше возможностей для блокировки счетов «физиков» и компаний