ФНС заведет еще один реестр малого и среднего бизнеса

Принят Федеральный закон от 02.08.2019 № 279-ФЗ, цель которого — формирование единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки.
В новом реестре будут содержаться следующие сведения:
1) наименование юрлица, ФИО ИП, ИНН;
2) категория субъекта МСП (микропредприятие, малое предприятие или среднее предприятие) на дату принятия решения о предоставлении поддержки;
3) наименование и ИНН предоставивших поддержку федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления, корпорации развития МСП, ее дочернего общества, организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов МСП;
4) дата принятия решения о предоставлении или прекращении оказания поддержки;
5) вид, форма и размер предоставленной поддержки;
6) срок оказания поддержки;
7) информация о наличии нарушения порядка и условий предоставления поддержки, в том числе о нецелевом использовании средств поддержки.
Через 10 лет после получения госпомощи сведения из реестра будут удаляться.
Первое размещение сведений в новый реестр на сайте ФНС произойдет 20 декабря 2020.
Для этой цели органы власти и прочие структуры, которые оказывают поддержку малому бизнесу, должны передать в ФНС соответствующие сведения:
- в срок до 5 ноября 2020 года в отношении субъектов МСП, решения о предоставлении поддержки которым приняты за период с 1 января 2019 года по 1 октября 2020 года;
- в срок до 5 декабря 2020 года в отношении субъектов МСП, решения о предоставлении поддержки которым приняты за период с 1 октября 2020 года по 1 декабря 2020 года.