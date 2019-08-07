Как ФСС будет рассчитывать скидки и надбавки в 2020 году

Фонд социального страхования приказом от 23.05.2019 № 64 утвердил значения основных показателей по видам экономической деятельности на 2020 год. Они нужны для установления скидок и надбавок к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Показатели для расчета скидок и надбавок утверждаются ежегодно и рассчитываются в текущем календарном году по итогам деятельности страхователя за три предшествующих года.

Такими показателями являются:

отношение суммы обеспечения по страхованию в связи со всеми произошедшими по виду экономической деятельности страховыми случаями к начисленной сумме страховых взносов;

количество страховых случаев по виду экономической деятельности на тысячу работающих;

количество дней временной нетрудоспособности на один несчастный случай, признанный страховым, исключая случаи со смертельным исходом.

Для оформления скидки или надбавки на 2020 год, необходимо обратится в ФСС до 1 ноября 2019 года.