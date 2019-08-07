Как бюджетникам учитывать запасы: методичка от Минфина

Минфин РФ опубликовал методические рекомендации по применению федерального стандарта бухучета для организаций госсектора «Запасы». Этот ФСБУ обязателен к применению с 1 января 2020 года.

Разъяснены:

основные способы ведения бухучета запасов;

классификация запасов;

порядок признания материальных запасов в бухучете и их реклассификации;

вопросы переоценки и прекращения признания запасов;

порядок раскрытия информации о запасах в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Полный список всех ФСБУ для госсектора можно найти в этой таблице.

ФСБУ применяется при ведении бухгалтерского учета государственными (муниципальными) бюджетными, автономными учреждениями, а также организациями, осуществляющими полномочия по ведению бухгалтерского учета учреждений. Однако есть случаи, когда положения ФСБУ «Запасы» не применяются, в частности при ведении бухгалтерского учета библиотечных фондов, объектов культурного наследия, финансовых инструментов и др.