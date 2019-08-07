Как бюджетникам учитывать запасы: методичка от Минфина

зато "шабашили" все работяги
Эээ, я как бухгалтер, например беру подработку - работаю дома по удобному мне графику, как-то не...
"Чем ближе к церкви, тем дальше от бога." (с) Лев Толстой.
Сразу: табличка фейковая. Но список подработок близок к реальному.https://cs9.pikabu.ru/post_img/...
В смысле? Нулевки, сданные вовремя, доводят до суда? Или Вы о нарушении сроков сдачи? Если воврем...
Я поняла, откуда ноги растут. Каждый человек в программе должен иметь один ИНН, один СНИЛС, одну ...
А теперь просто сравним зарплаты совка и стоимость билета.Зарплата инженера(который кстати, был с...
А что, это ваша монополия? Или не нравиться когда вашим же блюдом кормят?...
Если сейчас сдать нулевку: штраф, оформление протокола, передача дела в суд, где за отсутствием п...
Государство -- это кто? Государя у нас пока нет, какого-то одного юридического лица или ведомства...
Все написанное автором совершенно верно, эмоционально и выстрадано собственноручно, но данная пуб...
Интересно, если Вы утверждаете, что зарплата маленькая - что же Вы там работаете? Судя по Вашим к...
Пусть посчитают расходы населения за коммуналку, кредиты и сразу становиться понятно, почему дол...
А про эффект насыщения рынка не слышали? Не? Ну ладно, свечки постоянно расходуются. А иконы? Ком...
Да когда же они (законотворцы) начнут проверять самих себя, ой они же свое насиженное место тогда...
))) Забудьте! Бухгалтера обсуждают что писать в поле 107 платежки. Только месяц, или точную дату....
Все получат номер в царстве цифрового бога ссудного процента от Грефа с Курпатовым, работающих на...
Опоздали. Со следующего года ежемесячно будешь обязан отчитаться кого принял, кого уволил. В перс...
У Роспотребнадзора штрафы по КОАП от 300 000 до (за повторное нарушение) до 1 000 000р. Причем эт...
Я сдаю расчет, но видимо налоговая "принимает" декларацию))) Господи прости, и пишут же, не стесн...
Вот вам и поговорка народная: "Не делай так, как делает мулла - делай так, как&nbs...
Чего стесняются?Нашивку на груди с номером и шапочку полосатую....
В СССР, помнится, на основной работе что-то вроде разрешения на подработку брали. И его не всегда...
Купить гражданство карибского острова
Читать говорите надо, а потом делать.))) Почитайте это - http://kob.su/articles/ispoved-rossiisko...
))) "Тоткогонельзя называть"! Народ активно начал использовать высказывание.))) Осталось дождатьс...
Вы Америку открыли) Церкви уже давным давно стали торговыми центрами, а не сейчас только начали п...
Как было написано выше, это нож в спину. Так и думал, когда эти кассы вводили, что потом возьмут ...
Наука и ВУЗы будут в большом недоумении, если эту инициативу примут. У нас нормально работать одн...
А почему только РПЦ стала предметом исследования? Хотелось бы ознакомится с финансовыми результат...
В нашей стране-при этом режиме-только самые рискованные люди решают занятся бизнесом-лучше всего ...
При таком контроле и всяких "должны и обязаны" для физических и юридических лиц за последние 3-5 ...
чего ж приятного то. пишем потому, что не согласны с вашим мнением. не все ностальгируют по СССР....
@Альтернатива почему эти три страны? Что там хорошего сейчас происходит? ...
Здрасти, а штрафы тогда с кого брать? У нас половина бюджета на штрафах держится...