Как заполнять корректировочные счета-фактуры, если их много

Стоимость отгруженных товаров (работ, слуг) меняется неоднократно. Как составлять корректировочные счета-фактуры?

Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-07-09/51930 от 12.07.2019.

В корректировочном счете-фактуре должны быть указаны порядковый номер и дата составления счета-фактуры, по которому осуществляется изменение стоимости отгруженных товаров (работ, услуг); разница между показателями счета-фактуры, по которому осуществляется изменение стоимости, и показателями, исчисленными после изменения стоимости.

В строке 1б корректировочного счета-фактуры указываются номер и дата счета-фактуры, к которому составляется корректировочный счет-фактура, а при заполнении граф по строке А (до изменения) корректировочного счета-фактуры указываются соответствующие показатели граф счета-фактуры, к которому составляется корректировочный счет-фактура.

Поскольку корректировочный счет-фактура составляется на разницу между показателями до и после изменения стоимости, то при повторном изменении стоимости отгруженных товаров (работ, услуг) продавцом выставляется новый корректировочный счет-фактура, в который переносятся соответствующие данные из предыдущего корректировочного счета-фактуры (в строку А (до изменения) повторного корректировочного счета-фактуры переносятся сведения, отражаемые по строке Б (после изменения) предыдущего корректировочного счета-фактуры).

Учитывая изложенное, при неоднократном изменении стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), в том числе в случае изменения цены или уточнения количества (объема) товаров (работ, услуг), в строке 1б корректировочного счета-фактуры должны быть указаны номер и дата предыдущего корректировочного счета-фактуры.

В случае если в первом корректировочном счете-фактуре стоимость возвращаемых повторно товаров не корректировалась, то в строке 1б повторного корректировочного счета-фактуры возможно указывать номер и дату первичного счета-фактуры.