Каким пенсионерам могут вернуть индексацию пенсий

Сейчас пенсионеры, с которыми заключен договор о приемной семье, относятся к категории работающих лиц, а на вознаграждения, выплачиваемые таким гражданам по договору ГПХ, начисляются страховые взносы в Пенсионный фонд.

Соответственно эта категория пенсионеров лишена права на индексацию пенсий.

В Госдуму поступил законопроект № 769942-7, разработанный Новгородской областной думой, который вносит поправки в эту норму.

Законопроектом предлагается осуществлять индексацию пенсии пенсионерам в случае, если они являются опекунами или попечителями, исполняющими свои обязанности возмездно, и с ними заключен договор о приемной семье.

Вносимое изменение направлено на улучшение материального положения пенсионеров, осуществляющих воспитание детей в приемной семье, отмечается в пояснительной записке.