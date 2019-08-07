Объем серых зарплат превысил 13 трлн

Объем серых зарплат в России в 2018 году составил 13 трлн рублей, что соизмеримо с расходной частью федерального бюджета на тот период (16,8 трлн).

В процентном соотношении скрытые доходы в прошлом году были на уровне 12,6% ВВП, посчитали в Росстате. Это минимум за последние пять лет, заявило статистическое ведомство «Известиям». Так, в 2014 году этот показатель был на уровне 13,4% ВВП, в 2015-м — 13,5%, в 2016-м — 13%, а в 2017-м — 12,9%.

Однако, несмотря на положительную динамику, размер теневых денежных поступлений в 2018-м всё равно был практически сопоставим с расходной частью федерального бюджета прошлого года.

Заметный скачок активности в нелегальном секторе отмечался в 2014–2015 годах, когда из-за кризиса многие граждане были вынуждены искать вторую работу или брать неофициальные подработки, говорят эксперты. По большей части это были услуги частного характера: репетиторство, парикмахерство и т.д. Однако сейчас у россиян снизился спрос на такие услуги, у них просто нет денег.

Государство пытается «обелить» рынок работающих на себя — самозанятых, однако на достижение заметного эффекта уйдет не менее двух лет.

При этом есть и другая сторона проблемы: наряду с самозанятыми значительную часть «серого» сектора экономики составляют предприятия и организации, которые платят сотрудникам зарплату в конверте. Мотивация руководителей в этом случае понятна — уход от налогов. Но и сами работники не готовы отказываться от подобных предложений. Это связано с недоверием к пенсионной системе. Работающая часть населения после перманентных реформ в этой сфере уже не особо надеется на выплаты в будущем, поэтому стремится обеспечить себе безбедную старость самостоятельно.

Еще одна причина, по которой россияне сами соглашаются на зарплату в конверте, — низкий доход. Как ранее писали «Известия», модальная (то есть самая распространенная) зарплата в России составляет лишь 23,5 тыс. рублей. Согласно экспертным оценкам, именно это значение наиболее объективно отражает уровень денежных поступлений у граждан. Притом что, по данным Росстата, средний размер оплаты труда — 47,7 тыс. рублей.