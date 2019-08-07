Сбербанк будет проводить ДНК-тесты

В Сбербанке появилось подразделение SberHealth, которое займется медицинскими услугами.

Направления работы планируются следующие:

телемедицина / дистанционный мониторинг;

искусственный интеллект в медицине;

ДНК-тесты;

продажа медицинских товаров и услуг онлайн.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке управляющий директор направления eHealth дирекции по развитию экосистемы SberHealth Антон Собе-Панек.

Из сообщения следует что Сбербанк ищет руководителей шести направлений SberHealth. Требования к кандидатам следующие:

опыт работы в сегменте

профильное образование (медицинское, биотехническое, биоинформатическое, фармацевтическое)

энергия, проактивность, самостоятельность

ЗОЖ / биохакинг.

Добавим, сейчас в индустрии здравоохранения Сбер представлен только сервисом онлайн-записи к врачам DocDoc.ru, который банк приобрел в мае 2017. Тогда кредитная организация объявила, что на базе этой платформы планирует развивать дополнительные цифровые услуги и строить так называемую экосистему — группу небанковских посреднических сервисов, способных связать услуги предпринимателей и пользователей в разных областях, включая медицину и фармацевтику, передает РБК.