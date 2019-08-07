Четверть детей в России живут за чертой бедности

По данным Росстата, более четверти (26 %) детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума.

Уровень бедности среди детей в два раза превышает показатель бедности в целом по стране.

Результаты исследования представлены в бюллетене «Социально-экономические индикаторы бедности в 2013-2018 гг.».

Большинство детей из бедных семей проживают в сельской местности (58,4 %).

Высок уровень бедности среди многодетных. Более половины малоимущих детей воспитываются именно многодетных семьях.

Детская бедность опасна тем, что именно она формирует «ловушку нищеты», отметила директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. Когда дети растут в условиях дефицита доходов, они не могут получить достойного образования, имеют ограничения в доступе к полноценному медобслуживанию и социальным услугам.

«Как следствие, дети, выросшие в малоимущих семьях, станут аутсайдерами на рынке труда, будут обречены на низкооплачиваемую работу, а низкая зарплата автоматически приводит к низкому уровню пенсий» - цитирует ее слова РБК.