Альфа-банк продаст долю в «Потоке»

Альфа-банк договорился о продаже около 40 % доли в своей краудинвестинговой платформе для кредитования малого бизнеса «Поток».

Напомним, «Поток» помогает малому бизнесу привлекать частные инвестиции. Как это работает: малому бизнесу нужны деньги, но нет способа получить их просто. У обычных людей есть деньги, и они хотели бы, чтобы они работали. «Поток» соединяет две группы. Клиенты банка инвестируют собственные деньги в компании, а компании получают деньги в режиме онлайн.

О том, как бухгалтерам из малого бизнеса работается с «Потоком», мы рассказывали здесь.

Покупателями сервиса станут инвесторы из фонда FinTech Capital, пишет РБК.

Стоимость сделки не называется. Отметим, что по данным на 1 апреля 2019 года вложения в «Поток» банк оценил в 140 млн руб. Балансовая стоимость сервиса составила 110,5 млн руб.