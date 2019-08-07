В санируемом МИнБе нашли «топорную схему» вывода средств

ЦБ обнаружил в санируемом Московском индустриальном банке (МИнБ) «единый центр управления полетами», рассказал «Ведомостям».

«После входа в банк временной администрации ФКБС около 50 заемщиков, которые вроде бы никак не были связаны ни с банком, ни друг с другом, находились в разных регионах и вели разную деятельность, перестали обслуживать свои долги. Временная администрация выяснила, что всю финансовую отчетность для этих заемщиков готовила и, по сути, управление их финансовыми потоками вела одна и та же компания – УК «Инвестиции. Финансы. Капитал» (ИФК)», – рассказал зампред ЦБ Василий Поздышев «Ведомостям»

Гендиректором ИФК работал заместитель главного бухгалтера банка – по совместительству, сообщил Поздышев, а в помещении МИнБа нашли сервер этой компании. «Похоже на то, что все эти заемщики управлялись так называемым «единым центром управления полетами», который находился в банке», – заключил он: ЦБ говорил, что дисбаланс между активами и пассивами МИнБа составляет 94 млрд руб. – «около 80 млрд руб. приходится именно на этих заемщиков».

ЦБ пришлось вложить в капитал банка 129 млрд руб. ЦБ забрал его на санацию в январе. Поздышев говорил, что регулятор не увидел каких-либо криминальных историй, когда собственники банка выводили бы средства на свои компании. В течение двух лет, рассказывал он в январе, собственник и президент МИнБа Абубакар Арсамаков (его семье принадлежало 12,4% банка, связаться с ним не удалось) пытался самостоятельно оздоровить банк.

В публичной отчетности банков выявить связанных заемщиков практически невозможно, говорят эксперты. Чтобы проверить, есть ли среди заемщиков связанные компании сотрудников банка, их родственников и т. д., нужен подробный реестр клиентов. А центр подготовки отчетности связанных компаний позволяет недобросовестным банкам искусственно улучшать отчетность таких заемщиков, скрывая аффилированность с ними.

В банках используются разные схемы, чтобы обойти ограничения ЦБ по кредитованию связанных заемщиков, отмечает партнер «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов: «Но таких топорных схем, когда сам сотрудник банка входит в руководящие органы этой компании, я не встречал».