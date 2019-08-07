Дачная амнистия продлена не для всех домовладельцев

Подписанный в августе закон о продлении дачной амнистии затронет только дачников и тех, чьи дома построены на садоводческих участках. Об этом говорится в сообщении Кадастровой палаты, поступившем в РБК.

Ранее упрощенный порядок оформления прав собственности распространялся на объекты недвижимости, которые располагаются на земельных участках под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и ведение личного подсобного хозяйства

Россияне, имеющие право собственности на земельные участки для садоводства, смогут оформить дома и строения на основании технического плана здания. Для подготовки плана нужно составить декларацию. Для этого можно обратиться к кадастровому инженеру, а затем предоставить в МФЦ пакет документов с заявлением о кадастровом учете и регистрации прав.

Дачную амнистию продлили до 1 марта 2021 года.

Если недвижимость находится на земле под ИЖС, то граждане должны оформлять право собственности по старому порядку. Сначала им нужно направить в администрацию субъекта России уведомление о планируемом строительстве с описанием параметров объекта недвижимости. Впоследствии россияне должны переслать уведомление об окончании строительства с приложением, в котором также должен быть технический план

Помимо этого закон о «дачной амнистии» наделил субъекты страны правом устанавливать предельные цены на услуги кадастровых инженеров. Документ также продлевает срок бесплатного предоставления земельных участков членам садоводческих и огороднических товариществ.