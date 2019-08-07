Производители прослушки раскрыли свои доходы от «закона Яровой»

В 2018 году вступили в силу положения так называемого закона Яровой, значительно увеличившие объемы информации, которую операторы связи и интернет-провайдеры должны хранить и предоставлять по требованию правоохранительных органов.

С 1 июня 2018 года операторы связи обязаны сохранять записи всех звонков и СМС абонентов на срок до шести месяцев, а с 1 октября — в течение 30 дней хранить весь интернет-трафик, ежегодно увеличивая емкость хранилищ на 15%.

Для этой цели им необходимы СОРМ (истемы оперативно-разыскных мероприятий).

РБК проанализировал, как требования закона Яровой отразились на финансовых показателях компаний, которые производят СОРМ.

Зарегистрированные в Москве и Нижнем Новгороде два одноименных юрлица — ООО «МФИ Софт», — управляющие компанией по разработке СОРМ, за 2018 год увеличили выручку почти в 3 раза — с 3,5 млрд до 10,3 млрд руб. Чистая прибыль этих юрлиц за прошедший год увеличилась на 298%, суммарно составив 2,07 млрд руб. «МФИ Софт» входит в группу компаний «Цитадель», которая, в свою очередь, входит в «ИКС Холдинг» Антона Черепенникова — партнера миллиардера Алишера Усманова.

Выручка другого разработчика ООО «Малвин Системс» по итогам прошлого года увеличилась на 107%, до 1,7 млрд руб., «Сигнатек» — на 67%, до 740,8 млн руб., а у ООО «Основа Лаб» — на 24%, до 996,6 млн руб. Финансовые показатели ООО «Техаргос» за 2018 год не раскрывались.

Еще один крупный производитель СОРМ — компания «Норси-Транс» — официально не раскрывает финансовые показатели. Как стало изветно РБК, выручка «Норси-Транс» в 2018 году составила 2,7 млрд руб., увеличившись на 50% в сравнении с 2017 годом.

И только выручка ООО «Специальные технологии», также занимающегося поставками СОРМ, в 2018 году снизилась на 11%, до 1,8 млрд руб.