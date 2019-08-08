Какие периоды хотят включать в стаж для досрочной пенсии

Минтруд подготовил проект, которым планируется расширить перечень оснований для получения досрочной пенсии.

Поправки будут внесены в Постановление Правительства от 16.07.2014 № 665 «О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение».

В настоящее время в стаж работы, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение, включаются периоды работы, дающей право на указанную пенсию, которая выполняется постоянно в течение полного рабочего дня, за которые уплачиваются страховые взносы в ПФР. При этом в стаж включаются периоды получения пособия по соцстрахованию в период временной нетрудоспособности, а также периоды ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных вредных факторов.

В то же время не предусмотрено включение в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов, когда работником не выполняется работа, но в соответствии с трудовым законодательством за ним сохраняется место работы, средняя заработная плата и осуществляется уплата страховых взносов.

Например, период нахождения на курсах повышения квалификации; период исполнения государственных или общественных обязанностей; дни сдачи крови и ее компонентов и предоставленные в связи с этим дни отдыха; отпуска работникам, совмещающим работу с обучением.

В целях урегулирования этого вопроса проектом постановления предполагается при исчислении периодов работы, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение в стаж на соответствующих видах работ включать периоды, в течение которых работник не выполнял работу, но за ним в соответствии с ТК или иными нормативными правовыми актами сохранялось место работы, средняя зарплата и за него осуществлялась уплата страховых взносов.