Когда производители мультфильмов могут платить пониженные взносы

С 1 января 2018 года организации, производящие анимационные фильмы, могут применять пониженные тарифы страховых взносов.

При этом должны соблюдаться следующие условия:

доля доходов от реализации экземпляров анимационной аудиовизуальной продукции и т. д., а также от поступлений денежных средств в виде субсидий по итогам девяти месяцев года, предшествующего году перехода на пониженные тарифы, составляет не менее 90 % в сумме всех доходов;

получение документа, подтверждающего нахождение плательщика в реестре организаций, осуществляющих производство анимационной аудиовизуальной продукции;

средняя численность работников за девять месяцев года, предшествующего году перехода на пониженные тарифы, составляет не менее 7 человек.

Таким образом, для применения пониженных тарифов страховых взносов с 1 января 2018 года показатель доли доходов, а также ССЧ по итогам девяти месяцев 2017 года должны соответствовать указанным условиям.

Организация, внесенная в вышеназванный реестр в декабре 2018 года, обратилась в ФНС за разъяснениями.

ФНС в письме № СД-4-3/1417 от 22.07.2019 сообщает, что такая организация вправе применять пониженные тарифы страховых взносов с декабря 2018 года. При этом в отношении отчетных периодов, начинающихся с 01.01.2018, при наличии на указанную дату достаточных материально-технических и кадровых ресурсов, организация вправе представить уточненные РСВ с применением пониженных тарифов за соответствующие отчетные периоды 2018 года.