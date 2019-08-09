Клерк.Ру

Рабочую неделю предлагают сократить, чтобы было время на закупку свежего мяса

Народу нужно свободное время, чтобы обеспечивать себя и своих детей безопасным питанием.

Речь идет о производстве или закупке в экологически чистой местности натуральной растительной, мясной, молочной и рыбной продукции.

Для этого нужно свободное время и силы, которые работники тратят на малополезной для своего здоровья работе.

Эти рассуждения приводит автор инициативы, размещенной на сайте РОИ.

Активный гражданин предлагает сократить рабочую неделю в РФ до четырех 8-часовых рабочих дней. И никаких переработок!

По его мнению, это даст следующие плоды:

  • предотвращение подрывов здоровья;
  • обеспечение себя и детей безвредным для человеческого организма питанием;
  • увеличенное пребывание на воздухе;
  • снижение уровня смертности от магазинных продуктов питания;
  • уменьшение психологической нагрузки и стрессов.
  • увеличение семейного достатка.
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