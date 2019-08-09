Рабочую неделю предлагают сократить, чтобы было время на закупку свежего мяса

Народу нужно свободное время, чтобы обеспечивать себя и своих детей безопасным питанием.

Речь идет о производстве или закупке в экологически чистой местности натуральной растительной, мясной, молочной и рыбной продукции.

Для этого нужно свободное время и силы, которые работники тратят на малополезной для своего здоровья работе.

Эти рассуждения приводит автор инициативы, размещенной на сайте РОИ.

Активный гражданин предлагает сократить рабочую неделю в РФ до четырех 8-часовых рабочих дней. И никаких переработок!

По его мнению, это даст следующие плоды: