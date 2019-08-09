Рабочую неделю предлагают сократить, чтобы было время на закупку свежего мяса

Народу нужно свободное время, чтобы обеспечивать себя и своих детей безопасным питанием.
Речь идет о производстве или закупке в экологически чистой местности натуральной растительной, мясной, молочной и рыбной продукции.
Для этого нужно свободное время и силы, которые работники тратят на малополезной для своего здоровья работе.
Эти рассуждения приводит автор инициативы, размещенной на сайте РОИ.
Активный гражданин предлагает сократить рабочую неделю в РФ до четырех 8-часовых рабочих дней. И никаких переработок!
По его мнению, это даст следующие плоды:
- предотвращение подрывов здоровья;
- обеспечение себя и детей безвредным для человеческого организма питанием;
- увеличенное пребывание на воздухе;
- снижение уровня смертности от магазинных продуктов питания;
- уменьшение психологической нагрузки и стрессов.
- увеличение семейного достатка.