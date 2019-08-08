Клерк.Ру

К юристам фонда Навального пришли с обысками

К трем юристам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального пришли с обысками, сообщил Telegram-канал «Апология протеста».

Обыски проходят у Александра Помазуева, Евгения Замятина и Вячеслава Гимади. По данным канала, следственные действия связаны с делом об отмывании денег в ФБК. Замятин в Twitter написал, что следователи к нему пришли около семи часов утра.

Информацию об обысках подтвердил и начальник штаба Навального Леонид Волков, пишут «Ведомости».

«Ждем подтверждения информации от адвокатов, но 99% что эти утренние обыски связаны с тем, что вчера [председатель Следственного комитета Александр] Бастрыкин передал „дело ФБК“ (об „отмывании“) в главное следственное управление СК», — написал Волков в Twitter.

В субботу, 3 августа, Следственный комитет сообщил, что возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд руб. фондом Навального. По версии следствия, с января 2016 г. по декабрь 2018 г. сотрудники ФБК получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте. Эти средства, как утверждает СКР, были получены преступным путем, о чем ФБК было известно. Для легализации этих денег соучастники через банкоматы внесли их на расчетные счета нескольких банков. После этого средства были зачислены на текущие расчетные счета фонда.

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