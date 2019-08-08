Минфин предлагает оптимизировать министерства

Функции ведомств дублируются и постоянно множатся,указал Минфин в проекте Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020–2022 гг. С копией документа ознакомились «Ведомости».

Из-за дробления полномочий гибкость системы госуправления снижается, растут расходы и число госслужащих, пишет Минфин и предлагает оптимизировать систему. Еще в марте 2019 г. Минфин обещал за два года сократить каждого десятого федерального чиновника и 15% региональных. Это нужно, чтобы вывести систему отплаты труда на госслужбе на конкурентный уровень. И хотя это уже третье обещание сократить госсектор за последние 10 лет, пока численность чиновников растет: в 2017 г. — на 1,2% по сравнению с 2016 г. (всего более 2 млн человек).

Избежать хотя бы дублирующих функций поможет специальный реестр функций федеральных органов власти, рассчитывает Минфин. А повысить эффективность расходов — закрытые перечни обеспечивающих полномочий. Их Минфин предлагает отдать на аутсорсинг или централизовать — передать некоторые функции специальным учреждениям и ведомствам. Например, Федеральному казначейству передать ведение бюджетного учета и отчетности.

Такой эксперимент уже проводился: в 2017 г. такие функции Федеральное казначейство получило от Росаккредитации, а в 2018 г. — от Минобрнауки и Минпросвещения. Всего полномочия переданы от 13 органов власти, и их число растет. К 2021 г. централизовать бухгалтерские функции в Федеральном казначействе должны 56 органов власти.

В Европе госслужащие давно отдают на аутсорсинг непрофильные задачи. Например, службу международного протокола — туристическим компаниям. Избавиться можно было бы и от части юридических задач — обращаться в суд могут внешние юристы.