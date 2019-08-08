Каждая пятая компания запрещает курить в рабочее время

В Superjob провели ряд опросов относительно курения на рабочем месте.

В частности, были опрошены около 500 российских работодателей в 189 населенных пунктах, 300 работников кадровых служб, а также 1,6 тыс. курящих сотрудников. О результатах исследования написал «Коммерсантъ».

Выяснилось, что 73% российских компаний разрешают курение своим сотрудникам в специально отведенных местах, в 21% компаний курение в рабочее время запрещено.

В 2010 году проводился аналогичный опрос: тогда курение в специально отведенных местах разрешалось в 77% компаний, не разрешалось — в 13%. Что касается курящих сотрудников российских компаний, то пять и более раз на перекур выходят 24% респондентов. В 2016 году их число составляло 30%.

"Похоже, антитабачная кампания приносит результаты«,— делают вывод в сервисе по поиску работы.

При этом число тех, кто выходит на перекур 3–4 раза за рабочий день, увеличилось: сейчас так делают 36% опрошенных, ранее — 33%. Число тех, кто выходит на перекур 1–2 раза в день, изменилось незначительно, снижение составило 1% — с 18% до 17%. На вопрос о длительности одного перекура курящие сотрудники отвечали практически так же, как и три года назад: 75% курят менее 5 минут, а 1% — 15 минут и более (показатели 2019 года и 2016 года совпадают). Еще 20% курят 5–10 минут (ранее их число составляло 19%), 2% — 10–15 минут (ранее 1%).

«Женщины чаще мужчин придерживаются принципа не курить в рабочее время: 24 и 13% соответственно,— отмечают авторы опроса.— Среди сотрудников старше 45 лет по сравнению с более молодыми коллегами больше тех, кто воздерживается от курения на работе (21%)».

по данным Минздрава, число курильщиков в России сократилось на 21% с 2013 года (вступления в силу «антитабачного закона»), об этом заявлял в феврале на Российском инвестиционном форуме в Сочи замглавы Минздрава Олег Салагай. Отметим, что в 2014 году — за год действия антитабачного законодательства — снижение уже оценивалось более чем в 16%.