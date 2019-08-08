Верховный суд разрешил не штрафовать банки за жесткую работу с должниками

В отличие от коллекторов, банки не должны штрафоваться за нарушения закона о взыскании долгов физлиц, считает Верховный суд (ВС).

О прецедентном решении Верховного суда написал сегодня «Коммерсантъ». Как следует из материалов дела, в 2015 году заемщик взяла в Плюс-банке автокредит, по которому перестала платить. В 2018 году сотрудники банка, пытаясь взыскать задолженность, в социальной сети начали отправлять должнику сообщения, а также размещали записи на страницах ее знакомых, «оказывая на нее психологическое давление с использованием нецензурных выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство», в том числе «с использованием угроз применения физической силы и причинения вреда здоровью». Также банк взаимодействовал с третьими лицами, «допустив при этом раскрытие сведений о должнике, просроченной задолженности, ее взыскании и других персональных данных должника неограниченному кругу лиц».

После того как должник пожаловалась в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) на нарушения законодательства по взысканию просроченной задолженности (230-ФЗ), приставом УФССП по Республике Башкортостан в отношении банка был составлен протокол об административном правонарушении.

Суд первой инстанции оштрафовал банк на 20 тыс. руб., вышестоящие судебные инстанции подтвердили правомерность решения. Однако банк оспорил эти действия в Верховном суде, который признал, что со стороны банка были допущены нарушения 230-ФЗ, однако указал, что субъектами ч. 1 ст. 14.57 КоАП (где определяются меры наказания) являются «кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах (за исключением кредитных организаций)». Плюс-банк не являлся «субъектом вмененного административного правонарушения», и штраф был отменен.

Вопрос о правомерности распространения данной нормы КоАП на кредитные организации до решения ВС поднимался неоднократно. Для устранения коллизии Минюстом был разработан законопроект, который должен был убрать спорную формулировку. Однако Банк России не поддержал его в части распространения административной ответственности на кредитные организации. Тогда в ЦБ заявили, что «право применения регулятором мер воздействия к кредитным организациям», в том числе при нарушении положения 230-ФЗ, «уже содержится в законе „О Центральном банке“».

Предоставить данные по привлечению к ответственности банков за нарушение 230-ФЗ в ЦБ отказались, поскольку эти сведения «не относятся к публичной информации». Вместе с тем, по данным ЦБ, за полгода регулятор получил от граждан более 74 тыс. жалоб на банки, из которых 3,12 тыс. касалось нарушений при взыскании. При этом в отношении банков регулятором за все виды нарушений было вынесено всего 133 протокола об административном правонарушении и 13 предписаний об устранении нарушений.

ФССП настаивает, что правила, установленные 230-ФЗ, «распространяются на всех участников соответствующих правоотношений, в том числе кредитные организации». Да и с позиции здравого смысла совершенно непонятно исключение банков из субъектов административной ответственности.

Юристы называют дело прецедентным, ведь суды будут ориентироваться на это решение ВС. Фактически Верховный суд дал «зеленый свет» агрессивному стилю работы отделов взыскания банков».