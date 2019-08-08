Почта Банк откроет отделения в «Магните»

Почта Банк после открытия банковских точек в магазинах «Пятерочка» начнет работать в сети «Магнит». Проект в пилотном режиме стартует осенью в трех регионах — Челябинской, Ярославской и Костромской областях, пишет РБК.

В точках будут находиться консультант и банкомат. Посетители смогут открыть счет и вклад, выпустить карту, оформить кредит или перевод пенсии.

Напомним, в начале этого года Почта-банк открыл свои отделения в магазинах «Пятерочка».