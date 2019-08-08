Почта Банк откроет отделения в «Магните»

какая-то невероятно большая величина. Как же ее рассчитали?...
Я тоже не допоняла. У нас пилотный проект. Допустим, декретнице жалко 750 рублей в год отдавать и...
Яркий пример "верхи не могут, низы не хотят" это попытки выжать прибыль с почты. Различные допусл...
да, и меня это восхитило. оказывается и термин для наиболее распространенной зарплаты есть, и пос...
на оператора котельной переобучили
Кстати, а обучаться можно только уже после достижения предпенсионного возраста? Заранее-то нельзя...
Моя зп слегка больше прожиточного минимума, так на что вы мне предложите растить ребенка? Что ему...
надеюсь, целевые показатели - это не количество заключенных контрактов?Если это организовывать - ...
«Объем серых зарплат в России в 2018 году составил 13 трлн рублей...»Вот как они считают эти «скр...
может получить потом ребенок. Потому что этот вычет получили родители, а не ребенок...
Это не всегда возможно. По разным причинам, начиная с того, что деда-бабушки может просто уже не ...
Теоретически, идея хорошая. Только как бы она на практике не привела к увеличению расходов вместо...
Основная схема обнала через РПЦ. Вот где вагоны неучтенки. ЕНВД мелочь.......
А в чем проблема?Пенсия ветерана труда, заслуженного изобретателя СССР и РФ в Москве равна (практ...
А в чем проблема прабабушке оформить дарение на сына-дочь (внука-внучку), а потом дед-бабушка (от...
Бггг, я так понимаю пенсию вы себе обеспечите?
Польза?От отъезда таких, как Сикорский, Шаляпин?Мда уж......
У всех этих программ цель одна - освоить бюджетные деньги. Что на выходе - не важно....
Имущественный вычет ребенка я так понимаю? А когда он вырастет, он не сможет получить еще один, а...
Реестры и перечни для повышения эффективности? Интересно, у МинФина уже совсем-совсем никаких ид...
это ,как я понимаю, только теория. было бы интересно послушать тех кто на практике это прошел......
Зачем пятерых с такими условиями жизни и труда? для чего? это что удовольствие такое? меня совсем...
Надо судить по каждой конкретно, кто уезжал, так сказать качественный состав. Если речь идёт о по...
низкая зарплата автоматически приводит к низкому уровню пенсий - совсем необязательно такие парал...
№3 былоаж три волны эмиграции
Да на кого угодно, лишь бы деньги получить. Это предпенсионеры должны учить , опытом с молодежью ...
Иски есть. Есть положительная судебная практика. После редакции 115-ФЗ пойдет вторая волна и Вы н...
Не просто терпим, но и отыгрываем потихонечку назад сданные позиции. Вот уже научились обналичива...
Все хорошо, кроме одного: какая связь между налогом на прибыль и ПБУ 22? Ответ: никакой связи нет...
Жалко, не работают у нас суды. Прищемить бы банки за неправомерное использование 115-ФЗ пару раз,...
DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США).Годовой бюдж...
))) Это не его профиль. У него с ритмом хорошо, можно на дворника переучивать. Только боюсь народ...
Ну, в ходе обсуждения темы, по моему, стало очевидным, что действительно имеет место определённое...
А на кого переобучают-то?
В Германии 3369т, в России 2119т, результат 45г., при этом природные ресурсы почти ...