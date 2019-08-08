Роскачество предложило приравнять вино к сельхозпродуктам

Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский предложил приравнять отечественное вино к сельскохозяйственным продуктам. Об этом он заявил журналистам после экскурсии по винзаводу «Массандра», с которого стартовал аудит винодельческих предприятий Крыма в рамках проекта «Винный гид России».

«Мы достаточно много ведем переговоров с Росалкогольрегулированием, с Федеральной антимонопольной службой. Вино, конечно, алкогольный напиток, но во всем мире это сельскохозяйственный продукт, а это совершенно другое регулирование и другие требования. Мы как Роскачество считаем, что вино должно стать сельскохозяйственным продуктом и соответствующим образом регулироваться», — цитирует Лоевского РИА Новости.

По его словам, вино как натуральный винодельческий сельскохозяйственный продукт должно иметь преференции, в том числе с точки зрения рекламы, что позволит продвигать качественную отечественную продукцию.