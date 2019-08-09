Кому хотят повысить минимальную зарплату

В Госдуму внесен законопроект № 772210-7, который предусматривает поправки в ст. 144 ТК, регламентирующую системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений.

Авторы проекта, депутаты Адыгеи, предлагают установить, что заработная плата медицинских работников, педагогических работников, работников культуры, осуществляющих трудовую деятельность в государственных или муниципальных учреждениях, выполнивших предусмотренный законодательством норматив (норму) соответствующего вида нормирования труда, не может быть ниже двойной величины прожиточного минимума, установленной в субъекте РФ, в котором трудятся эти работники.

Вступление в силу соответствующего федерального закона предполагается с 1 января 2020 года.

Как отмечается в пояснительной записке, источником возможных расходов бюджетов в 2020 и дальнейших годах в целях доведения уровня зарплаты работников, получающих более низкое обеспечение, до уровня, предусмотренного настоящим проектом, будут являться увеличившиеся доходы вследствие улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы.